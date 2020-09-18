19 сентября в краевой столице пройдет традиционный экологический квест «Чистые игры», главной целью которого являются сбор и сортировка мусора. Впервые Хабаровск присоединился к этому всероссийскому проекту в 2017 году. С тех пор прошло уже 10 «Чистых игр» с участием добровольцев, трудовых коллективов и горожан. Как отметила главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Дина Борисова, для участия в квесте необходимо собрать команду и зарегистрироваться на специальном портале. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это экологическое мероприятие позволяет участникам в игровой форме получить опыт в сборе и сортировке вторичного сырья. За одну игру около 100 — 200 человек собирают от двух до шести тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Главное — не оставаться равнодушными, и тогда есть надежда, что совместными усилиями мы сможем сохранить экосистему Хабаровска и научиться жить в гармонии с природой», — сказала она.

Игры поддерживают местные предприниматели и организации: победители награждаются призами от спонсоров. Старт квеста — 19 сентября в 16.00. Регистрация проходит на сайте игры. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 40-89-93.