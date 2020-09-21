С утра в правительстве региона в формате видеоселектора прошло совещание по текущей ситуации с паводками. На нем представители министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов обсудили меры, предпринимаемые властями по предупреждению ЧС.

Самая напряженная обстановка на данный момент складывается в Хабаровском районе, где в зону паводка попали 16 сел. В селе Корсаково водой подтопило уже 30 жилых домов, в которых проживают более 100 человек. Еще в 15 поселениях затоплены приусадебные участки, автодороги. У села Галкино вода вплотную подошла к животноводческому комплексу «Колос».

— В Корсаково работает межведомственная комиссия по оценке ущерба. В субботу мы провели информационную встречу с жителями, обговорили все тревожные вопросы. По предварительным данным, у нас ущерб превысил 34 млн рублей. Уже встают вопросы очистки и дератизации подтопленных территорий. Пока же у нас работают спасатели, сил и средств для оказания помощи людям достаточно. На базе санатория «Уссури» оборудован ПВР, — сообщил глава Хабаровского района Александр Яц.

В Нанайском районе тревогу спасателей вызывают села Дубовый Мыс и Славянка, где подтоплено 29 приусадебных участков. Между селами Найхин и Даерга нарушено сообщение. В Комсомольском районе в зоне внимания поселок Молодежный и село Бельго. В Бельго заранее разворачивают водоналивную дамбу для защиты школы. В самом Комсомольске-на-Амуре начали отсыпку низких мест в прибрежной черте города, а на пересечении улиц монтируют трубопроводы для откачки воды. Решается вопрос об укреплении Мылкинской дамбы.

Всего на утро понедельника на территории Хабаровского края подтопления зафиксированы в 34 населенных пунктах 6 районов. В воде стоят 31 жилой дом, 2303 земельных, 2145 дачных участка, 42 отрезка автодорог. В 10 районах региона продолжает действовать режим ЧС. МЧС и краевые власти ждут уточненного прогноза по максимальным уровням воды у населенных пунктов.