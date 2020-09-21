Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел рабочую встречу с представителями камерного театра, на которой стороны обсудили его дальнейшую судьбу. Как рассказал художественный руководитель «Белого театра» Андрей Трумба, помещение на улице Шеронова, 67, которое труппа занимала более 30 лет, принадлежит министерству обороны. После увеличения владельцем арендной ставки, у театра образовался существенный долг, который театр оказался не в состоянии оплатить. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений минобороны подняло аренду до 110 тысяч рублей в месяц. Уведомление об этом, вероятно, где-то затерялось или не дошло к нам из-за того, что направлялось в период пандемии COVID-19. Сейчас у нас миллионный долг и собственник в категоричной форме просит освободить помещение как можно скорее. В сложившейся ситуации нам хочется сохранить не только театр, но и нашу работу по обучению молодежи театральному искусству, которая ведется в рамках президентских грантов», — рассказал мэру Андрей Трумба.

Городские власти предложили выход из ситуации: новым домом для «Белого театра» может стать здание на улице Джамбула, 9 (бывший кинотеатр «Октябрь»). Оно находится в собственности у «Центра инновационных технологий города Хабаровска». В отдельно стоящей «сталинке» находится свободное помещение площадью в 138 «квадратов». Сергей Кравчук предложил рассмотреть именно его, как оптимальное для камерных театральных постановок.

«Весь город знает о «Белом театре». Постановки почти всегда идут с аншлагами, сформировался обширный пул поклонников творчества ваших артистов. Допустить его закрытия мы не можем, поэтому уже просмотрели практически все объекты, находящиеся в муниципальной собственности, чтобы подобрать пригодное для работы театра помещение. Большинство из имеющихся – офисные, расположенные в жилых домах. Спектакли могут доставлять неудобства их жителям. Предлагаемое здание на улице Джамбула позволит театру работать хоть 24 часа в сутки. Конечно, оно требует ремонта, но есть механизмы, которые позволят минимизировать затраты», — сказал Сергей Кравчук.

Как отметил директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин, в рамках договорных обязательство ремонт помещения можно провести силами подрядчиков, а его стоимость заложить в размер ежемесячной арендной платы. Приблизительная расчетная стоимость аренды нового здания составит для «Белого театра» около 34 тысяч рублей в месяц. Андрей Трумба счел такую плату вполне приемлемой, так как она ниже рыночной.

Окончательное решение по переезду творческий коллектив примет в ближайшее время. Сейчас же руководству «Белого театра» предстоит разобраться с рядом неотложных проблем: найти место для хранения реквизита и площадку для выступлений на период ремонта.