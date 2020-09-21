В краевой столице проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Увенчает его первый в этом году субботник, который состоится 26 сентября.

Напомним, что две предыдущие весенние генеральные уборки не состоялись из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в городском управлении ЖКХ, дело с наведением чистоты в краевой столице спорится, по некоторым позициям — даже с перевыполнением планов. На первое место вышла ликвидация несанкционированных свалок: вместо 45 запланированных уже разобрано и вывезено 52. На хабаровских дорогах поубавилось трещин в асфальте: в ходе месячника дорожники прошли заливкой уже 3300 метров дорожного полотна, хотя первоначально собирались выполнить всего 2450. Приведены в порядок 24 площади и сквера из 33-х намеченных. Очищено свыше тысячи квадратных метров газонов: до окончания месячника, который продлится до 9 октября, предстоит привести в надлежащий вид еще столько же. Работники коммунальных служб и подразделений благоустройства уже побывали с уборкой на 22 из 80 бесхозных территорий. Ухоженный, достойный вид и чистоту обрели 1480 хабаровских дворов, а еще более 1300 ждут заботливых рук. Озеленители уже приступили к решению своей доли задач: начали высадку молодых деревьев и кустарников. Всего на новое место жительства в течение сентября они определят 1036 саженцев.

Как отметили в городском управлении ЖКХ, активное участие в общегородской генеральной уборке, помимо муниципальных служб и сотрудников комитетов по управлению районами краевой столицы, принимают управляющие компании и ТСЖ, предприятия, учреждения и организации. Но навести образцовый порядок в городе без деятельной помощи самих хабаровчан будет очень трудно, поэтому всех неравнодушных горожан ждут на субботнике, который пройдет на этой неделе.