В Правительстве Хабаровского края состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта по строительству хабаровского аквапарка, проект которого реализует ООО «Броско». Встреча прошла под председательством и.о. первого заместителя председателя правительства региона Марии Авиловой. Стороны обсудили детали обновлённой концепции сооружения, его социальную и инвестиционную значимость для Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В сравнении с первоначальным вариантом, проект претерпел значительные изменения. Компания-застройщик пересмотрела сам подход, который применялся при проектировании ранее. Так, у аквапарка расширили функционал, из-за которого выросла его общая площадь. Выросло количество этажей – если первоначально застройщик заявлял о десяти этажах, то согласно обновленной документации их станет одиннадцать.

— В первую очередь, проект был очень сильно расширен и получил большую социальную значимость. На первом этаже появится детский центр – у посетителей торгового центра теперь появится возможность оставить там своих деток. Мы также увеличили социальную нагрузку на аквапарк – добавились полезные площади, — рассказала заместитель директора «Броско Молл» по реализации второй очереди, руководитель проекта Екатерина Чабан.

Как отметила и.о. первого заместителя председателя правительства региона Мария Авилова, фактически, сегодня проекту аквапарка даётся новый старт. К этому компания-застройщик шла последовательно, велись поиски новых подходов. Сегодня это уже не просто аквапарк, а целый комплекс, который включает в себя рестораны, гостиницу и многое другое. Всё это должно поспособствовать развитию не только Хабаровска, но и всего региона.

— Мы сделаем всё возможное, чтобы проект был реализован. Все изменения были рассмотрены и утверждены инвестиционным советом Хабаровского края. Михаилом Владимировичем Дегтярёвым была поставлена задача создать максимально благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов на территории региона – в этом направлении мы и работаем. Можно сказать, что сейчас идёт перезапуск всей инвестиционной деятельности региона, — поделилась Мария Авилова.

В настоящее время на объекте уже ведётся работа по закладке фундамента будущего аквапарка – этим занимаются хабаровские компании. Однако генеральный подрядчик пока не утверждён, для его определения будут проведён дополнительный тендер. Что касается сроков сдачи объекта, то из-за пандемии коронавируса их пришлось сдвинуть на год. Параллельно со строительством объекта ведётся поиск новых инвесторов.