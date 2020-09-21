В заседании, состоявшемся в минувшую пятницу в мэрии, приняли участие специалисты МУП «Научно-производственного центра организации дорожного движения» (НПЦОДД), городского управления дорог и внешнего благоустройства, службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска, представители силовых ведомств и эксперты ПАО «Ростелеком». По словам начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Бачурина, АПК «Безопасный город» — современный действенный инструмент профилактики и раскрытия преступлений, доказавший свою эффективность. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В ходе встречи были подведены предварительные итоги тестирования интеллектуальных систем видеонаблюдения, обсуждены технические вопросы и намечены дальнейшие шаги по развитию АПК. Как было отмечено в ходе заседания, точных данных об общем количестве камер в городе нет. Это связано с тем, что уже установленные камеры принадлежат разным организациям (силовым структурам, частникам, управляющим компаниям и ТСЖ). Сейчас идет процесс их интеграции в единое ядро, что является одной из ступеней развития комплекса «Безопасный город».

Напомним, что АПК в краевой столице начали создавать еще в 2009 году. Сегодня в оперативном управлении НПЦОДД находится более 300 камер. Они размещены в парках, скверах, на площадях, а также в жилых микрорайонах, к примеру, на улицах Флегонтова, Клубной, в «Рабочем городке». Благодаря «Безопасному городу» в Хабаровске регулярно удается предотвращать правонарушения, а данные, полученные через систему, правоохранительные органы используют при проведении оперативно-розыскных мероприятий.