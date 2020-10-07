Хабаровский край в тройке лидеров по реализации программы «Дальневосточная ипотека». По состоянию на 1 октября кредитные договоры на строительство и приобретение жилья оформила 1571 семья. Общая сумма финансирования жилищных займов по ставке 2% годовых достигла 5,7 млрд руб. Средняя сумма кредита составляет 3,6 млн руб.

— Программа, безусловно, востребована, поскольку позволяет на льготных условиях улучшить жилищные условия молодых граждан, желающих жить и работать на территории края. При этом успешность и эффективность реализации программы «Дальневосточная ипотека» зависят от ряда факторов. В том числе от расширения рынка жилищного строительства. Правительство края постоянно работает над этим совместно с застройщиками, производителями домокомплектов, финансовыми организациями и муниципальными образованиями, – сообщил заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Еще одно важно направление — недопущение необоснованного роста цен на жилье. С этой целью региональное правительство уже заключило соглашения о сотрудничестве с шестью компаниями-застройщиками.

Напомним, заемщиками по программе могут стать молодые семьи, а также владельцы «дальневосточного гектара» с видом разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Процентная ставка по данному виду кредитования составляет 2%, первоначальный взнос — 15%.

СПРАВОЧНО: На сегодняшний день к реализации программы в регионе подключились 10 кредитных организаций: ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ (на территории Хабаровского края кредиты по стандартам банка выдают банки-партнеры), АО «Газпромбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Россельхозбанк».