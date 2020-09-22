В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приводят участок на пересечении улиц Калинина и Советской. Сегодня с ходом работ на объектах дорожного строительства ознакомился мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

По информации УМВД России по городу Хабаровску, за последние годы на участке Калинина — Советская произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий. По словам главы города, неудобство здесь испытывали все участники дорожного движения — пешеходы не могли безопасно перейти дорогу, чтобы отправиться на набережную, а автомобилистам трудно было выезжать на главную дорогу из-за отсутствия регулировочных систем.

«Хабаровчане не раз выходили к нам с просьбами о создании в этом месте пешеходного перехода. В этом году участок вошел в нацпроект, на его обустройство выделено 8,2 миллиона рублей. К решению проблемы подошли комплексно: помимо установки светофоров, проложили новый тротуар по переулку Зеленоборскому, устанавливаются пешеходные ограждения, монтируются знаки повышенной яркости, наносится яркая желто-белая дорожная разметка», — рассказал Сергей Кравчук. Сдать объект подрядчики планируют к 10 октября, но мэр поручил им нарастить темпы и завершить дело на неделю раньше. «В тестовом режиме оборудование запускайте на этой неделе», — сказал градоначальник.

Следующей точкой объезда стал перекресток Брестская-Знаменщикова. Здесь отмечается одновременно несколько проблем. Одна из них — отсутствие тротуара по улице Брестской, из-за чего в зиму автомобилисты частенько съезжают с дороги на обочину и перекрывают движение пешеходам. Глава комитета по управлению Кировским районом Андрей Орлов предложил мэру два выхода из сложившейся ситуации: обустроить пешеходную зону с барьерным ограждением или изменить схему движения в границах улиц Брестской — Знаменщикова — переулка Свободного.

«Тротуар здесь точно появится — включим его в планы дорожников на следующий год. А вот об изменении схемы движения будем говорить только после детального изучения вопроса. Нужно привлечь к этому экспертов и все просчитать», — сказал Сергей Кравчук.

А вот ситуация, сложившаяся на улице Запарина, мэра краевой столицы просто шокировала. «Водоканал» начал проводить там плановые работы по замене инженерных коммуникаций после недавно законченного ремонта дороги. Теперь вместо свежего асфальта здесь огромная яма.

«Это яркий и, увы, негативный пример несогласованности в действиях городских структур. Такого происходить категорически не должно. Мы примем меры и обязательно накажем виновных. Работы всеми планируются заранее, поэтому замену инженерных коммуникаций можно было выполнить до того, как уложили последний слой асфальта. Да, «Водоканал» восстановит все в лучшем виде, причем — за свои, а не бюджетные средства, но ведь эти деньги можно было направить на какие-то другие цели», — отметил Сергей Кравчук.

Участники объезда побывали также на перекрестке улиц Джамбула и Тихоокеанской, чтобы оценить возможности обустройства здесь пешеходного перехода и расширения дороги. По словам Сергея Кравчука, объект необходимо брать в работу: провести проектирование и продумать схему движения.