Гребень амурского паводка подошел к селу Богородское в Ульчском районе. Сегодня уровень воды у населенного пункта достиг критической отметки 501 см, что выше уровня «опасных явлений». В ближайшие дни он может подняться еще — до 510 — 530 см. Об этом сообщили в Хабаровском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Паводок миновал Комсомольск-на-Амуре и движется вниз по реке. Вода у города убывает, но очень медленно. После пяти дней спада сегодня уровень вновь приподнялся на 4 см до отметки 672 см. Поэтому власти пока сохраняют режим максимальной готовности. Следующей точкой, где вероятны подтопления, станет Ульчский район, а затем Николаевский, — пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

По информации гидрологов, сейчас внизу по Амуру продолжается подъем воды в среднем на 3-10 см в сутки. К концу недели отметки, близкие к опасным, ожидаются около села Тахта. В настоящее время в Тахте уже подтоплены 5 приусадебных и 1 земельный участок, а также 1 отрезок автодороги. В Николаевском районе администрация заранее предупреждает жителей о паводке. Большинство населенных пунктов там защищены гидротехническими сооружениями. Но не исключена вероятность подтоплений в селе Маго.

Всего в зоне паводка в Хабаровском крае остаются 53 населенных пункта в 7 районах. Подтоплено 70 участков автодорог, 188 приусадебных участков, около 1,8 тысяч дач и 10 жилых домов. Паводковая ситуация находится на особом контроле правительства края. Наблюдение за уровнями воды в реках осуществляется в круглосуточном режиме. В ряде населенных пунктов дежурят спасатели, оказывая адресную помощь населению. Разворачивается работа оценочных комиссий, которым предстоит определить ущерб, нанесенный населению водной стихией. Одновременно будет вестись расчистка и дезинфекция тех территорий, откуда вода уже ушла.