Мэр краевой столицы Сергей Кравчук твердо намерен решить многолетнюю проблему с опасным спуском.

«Хабаровчане ждут от нас результата. У нас уже есть предложения от творческой молодежи – их можно и нужно использовать, чтобы лестница стала не просто дорогой к Амурскому бульвару, а настоящей достопримечательностью города. Необходимо обобщить все имеющиеся у нас материалы, разработать техническое задание и с начала 2021-го уже приступить к проектированию», — дал поручение городскому департаменту архитектуры градоначальник.

Реконструкция объекта уже включена в перечень адресных инвестиционных проектов.

Как рассказали в МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», техническое задание для архитекторов включает набор базовых характеристик, которые должен учитывать разработчик. Среди основных: доступность лестницы для маломобильных граждан, обустройство системы водоотвода, использование современных строительных материалов.

«Сейчас преждевременно говорить о конкретных параметрах масштабного проекта и о том, кто возьмется за его реализацию. Не определены и объемы финансирования. Точно можно сказать только одно: работа по «Тургеневской лестнице» началась», — рассказали в МКУ «Служба заказчика».

Напомним, что вопрос о реконструкции лестницы активно обсуждается с 2016 года, но единого решения, какой она должна стать, пока нет. В конце 2019 года в краевой столице состоялись общественные слушания по вопросу капитального ремонта лестничного спуска по улице Тургенева в границах переулка Дьяченко — Амурского бульвара. На них свое видение объекта презентовали студенты ТОГУ — показали 18 эскизов. В числе предложений были озвучены самые смелые идеи: использование полукруглых световых конструкций, плавный пандус по нормативам, который разместится на соседнем склоне, лифт, уникальное вертикальное озеленение, создание арт-пространств, установка памятников, организация зон для творчества и многое другое.