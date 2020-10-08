Очередное мероприятие финансового клуба состоялось в доме приемов краевого правительства. К участию в нем были приглашены руководители региональной структуры Центробанка, ВТБ, «Почта-банка», Россельхозбанка, представители крупных страховых организаций и участники деловых объединений – таких, как «Опора России», «Деловая Россия», а также члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Тема заседания была обозначена как «Движение вперед».

Глава региона отметил, что именно этот посыл задан экономике региона. По его поручению уже идет переформатирование работы с инвесторами – «Инвестпроекты 2.0». Отбираются и актуализируются самые значимые и прибыльные не только с точки зрения налоговых отчислений, но и социальной целесообразности проекты, которым придается необходимое ускорение. В их числе – строительство горнолыжного комплекса «Хехцир», создание креативного технопарка, ряд инфраструктурных проектов.

При этом Михаил Дегтярев обратил внимание собравшихся на недоступность многих банковских услуг жителям отдаленных территорий, проблемах бизнеса. Например, в районе им. Полины Осипенко во время встречи с ним местные жители рассказали, как отправляют гонца в райцентр со стопкой пластиковых карт и пин-кодами: зарплату им перечисляют на карты, а снять наличность элементарно негде. То же самое – и у бизнеса в труднодоступных населенных пунктах. Пока в Хабаровске предприниматели жалуются, что не всегда могут получить кредиты в банках, на севере деловую активность убивает невозможность маркировки товаров и подключения к ЕГАИС.

Особенно выделил глава региона необходимость сотрудничества с социально ответственными компаниями и отдельно предложил подумать об этом банковскому сектору.

— У нас нет никаких предубеждений ни к кому, к то работает в Хабаровском крае. Условия прежние: рабочие места, налоги, социальная ответственность. Договоры о социально-экономическом развитии мы заключаем с разными компаниями – теми, которые ведут добычу полезных ископаемых, которые работают в других отраслях экономики. Но почему-то я не видел договоров о помощи краю с финансовыми институтами, — сделал акцент Михаил Дегтярев. — Надо помогать краю. Все мы ходим по одним улицам, живем в одном городе, преимущественно в Хабаровске. Хоккейный клуб «Амур», хоккейный клуб «СКА – Нефтяник», футбольный клуб «СКА – Хабаровск» ждут спонсоров. Наш детско-юношеский спорт ждет ваших денег, уважаемые банкиры, наша медицина ждет ваших денег, благоустройство городов и рабочих поселков.

СПРАВОЧНО:

Предприниматели края в условиях пандемии нового коронавируса получили господдержку на общую сумму 14,5 млрд рублей (21 тысяча предприятий).

Пострадавшими из-за пандемии в крае признаны около 15,5 тыс. предприятий. Половина – в сфере розничной торговли непродовольственными товарами и общественного питания.