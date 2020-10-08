Финансовую поддержку из краевого бюджета могут получить пожилые жители края. Для этого женщинам в возрасте 55+ и мужчинам старше 60 лет предлагается оформить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Как рассказали в министерстве социальной защиты населения края, на сегодняшний день размер ЕДВ составляет 720 рублей. Получателями этих средств являются более 160 тысяч людей старшего поколения, проживающих на территории региона.

— Ежемесячная денежная выплата оформляется с месяца обращения за ее предоставлением, но только после наступления права на ее назначение, то есть после исполнения 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. При этом жители могут сами выбрать способ получения ЕДВ: на банковскую карту или через отделение почтовой связи, — уточнили в министерстве.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в МФЦ либо оформить выплату через краевой портал «Услуги27».

Для назначения требуется документ, удостоверяющий личность и регистрацию на территории края. Уточнить информацию можно в центрах социальной поддержки населения или по телефону «горячей линии» министерства 8 (4212) 32 64 93.