Торжественное мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня образования Дальневосточного государственного медицинского университета, прошло накануне в Городском дворце культуры Хабаровска.

В церемонии приняли участие работники вуза, ветераны, студенты, выпускники, а также представители правительства Хабаровского края, администрации города, краевой Законодательной и городской думы. Изначально институт размещался в двухэтажном здании бывшей школы имени Ленина, в которой до Революции располагалась женская гимназия. Сейчас здесь работает один из корпусов Дальневосточного федерального медицинского университета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

2 октября 1930 г. 106 первокурсников приступили к занятиям в институте. В первые годы существования вуза не хватало нужного оборудования, учебных пособий, не было читального зала. Базой для практики служили 150-коечная краевая больница, железнодорожная больница, психиатрическая больница, окружной военный госпиталь. Однако все трудности становления были успешно преодолены.

Сейчас Дальневосточный государственный медицинский университет принимает около двухсот абитуриентов на один факультет. Обладает квалифицированным штатом сотрудников, которые передают свои знания и опыт молодому поколению будущих врачей. Как отметил ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий, этот год стал для медицинских работников испытанием на прочность: СOVID-19 бросил вызов всему медицинскому сообществу, и сегодня пересматриваются все взгляды на подготовку врачей, медицинских и фармацевтических специалистов, а также среднего медицинского персонала.

«Преподаватели и студенты, ординаторы и врачи одними из первых включились в борьбу с пандемией, продолжают обучать и обучаться, многие из них – рискуя здоровьем. Многое было сделано за 90 лет, и коллектив университета прилагает все усилия, чтобы следовать лучшим традициям высшей отечественной медицинской школы», — отметил он.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина:

«Самая большая ценность – это человеческая жизнь. Искусство ее спасения зарождается в стенах старейшего медицинского вуза — Дальневосточного государственного медицинского университета, откуда вышла плеяда известных врачей. Сегодня они трудятся в Хабаровске, в других регионах нашей страны и за рубежом. Уверена, что сотрудничество администрации города и ДВГМУ, в рамках которого реализуются различные проекты по сохранению и укреплению здоровья хабаровчан, будет развиваться и дальше. Спасибо за ваш труд».

В ходе торжества лучшим работникам университета были вручены получили грамоты, дипломы и благодарственные письма.