В Хабаровске сотрудники федеральной службы судебных приставов изъяли у должника «железного коня» и отправили на арестплощадку. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Житель Железнодорожного района города за годы неуплаты накопил внушительную задолженность по транспортному налогу – около 500 тысяч рублей. На многочисленные уведомления фискальных органов мужчина не реагировал.

Представители УФНС были вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд с целью принудительного взыскания имущества для его дальнейшей реализации и погашения долгов перед бюджетом. Суд исковое требование удовлетворил, после чего представители ФССП арестовали автомобиль «Toyota Caldina» 2000 года выпуска, который хранился на одной из производственных баз Индустриального района.

Напомним, что 1 декабря наступает новый срок оплаты имущественных налогов за 2019 год. Всем владельцам транспортных средств, земельных участков, домов и квартир надлежит оплатить налоги в установленный законом срок. Это поможет не допустить ситуации, ограничивающей право распоряжения своим имуществом. Самый простой способ узнать о сумме задолженности и пагасить ее в случае наличия – воспользоваться интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно проконтролировать и поступление денежных средств.