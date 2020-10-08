Комплекс мероприятий по очистке города от нелегальной рекламы проводится в краевой столице с 5 по 19 октября.

К работе по очистке конструкций от самовольных анонсов будут привлечены сотрудники жилищных организаций, полиция, общественники и энергетики. Общими усилиями планируется ликвидировать несколько тысяч листовок, размещенных на фасадах зданий, опорах линий электропередач, тепловых сетях и других объектах. Напомним, что борьба с незаконной рекламой развернулась по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука: градоначальник намерен ликвидировать визуальный мусор, уродующий облик города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В последнее время ситуация обострилась. Нелегальные листки появляются в больших количествах на световых опорах, теплосетях, на фасадах домов, гаражах. Они портят внешний вид города, поэтому мы должны сообща минимизировать их количество», — отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Алексей Богданов.

Первый масштабный рейд по незаконной рекламе проведут в эту пятницу. Коммунальщики будут счищать ее с остановки «Речной вокзал», с деревьев и стен. Запланирован выезд во двор многоквартирного дома, где сотрудники управляющей компании продемонстрируют, как они борются с листовками, приклеенными к фасадам зданий.

«Специалисты городского управления административно-технического контроля практически ежедневно выявляют нарушения правил благоустройства. Ответственность несут балансодержатели инженерных сооружений, которые обязаны содержать свои объекты в нормативном состоянии. За сентябрь составлено 184 протокола. Минимальный штраф на юридическое лицо начинается от 10 тысяч рублей, а на должностное от 3 тысяч рублей», — рассказала и.о. начальника управления Маргарита Найда.

Также до конца этого года мэрия планирует запустить электронный комплекс «Автодозвон», который должен помочь в борьбе с незаконными объявлениями. Программа будет постоянно звонить по телефонам, указанным в листовках, которые сейчас в больших количествах висят по всему городу. Уже прорабатывается пул предприятий, которые будут вовлечены в создание реестра номеров с нелегальных рекламных листков. К этой работе подключатся комитеты по управлению районами, городские управления ЖКХ, АТК, транспортники, «Горэлектросеть», «Горсвет», управляющие компании и ТСЖ.