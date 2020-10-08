В городе начался запуск отопления в жилом фонде. Как отметил директор МУП города Хабаровска «Тепловые сети» Андрей Волокжанин, процесс заполнения системы энергоресурсом займет некоторое время, так как дома подключаются поочередно. Но сроки будут минимальными: максимум ко вторнику следующей недели тепло придет во все хабаровские высотки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Запуск отопления в краевой столице стартовал 3 октября. К этому дню объекты «большой» и «малой» энергетики были полностью готовы выдать циркуляцию по всем своим теплотрассам. Все здания социально-культурного назначения уже с теплом. Сегодня приступили к подключению жилых домов, которых в краевом центре насчитывается более четырех тысяч. Запуск идет планомерно, небольшие проблемы наблюдаются только в шести домах, расположенных в разных районах города. Для оперативного устранения повреждений на нашем предприятии без выходных дежурят 19 рабочих бригад. В случае необходимости, люди будут работать и ночью. Незначительные аварии на трубопроводах не исключены, но никаких крупных неприятностей мы не ждем: подготовку к отопительному сезону провели качественно и даже с перевыполнением плана. В ходе ремонтной кампании привели в порядок более 12 километров теплосетей. Стоимость работ составила свыше 500 миллионов рублей», — сообщил Андрей Волокжанин.

Управляющие компании тоже не дремлют. Как рассказал директор УК «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович, к старту отопительного сезона жилищники подготовились загодя. Все лето сантехники чинили элеваторные узлы и тепловые пункты в домах. В квартирах и подъездах ремонтировали и промывали батареи, меняли стояки, утепляли двери входных групп и окна. Полная исправность систем теплоснабжения в жилых домах подтверждена паспортами готовности. Задолго до начала пуска тепла сотрудники управляющей компании развесили объявления на подъездах МКД, в которых оповестили жильцов о дате и времени начала подключения к отоплению.

«В ходе встреч с жителями мы просили всех, кто имеет такую возможность, в день запуска системы находиться дома – на случай возникновения различных форс-мажоров в виде капающих радиаторов, подтекающих вентилей и стояков. В этих ситуациях мы готовы быстро прийти на помощь людям: все 12 слесарей нашей компании сейчас дежурят на жилмассиве. Весь поселок Горького мы подключим к теплу в течение трех дней», — сообщил Алексей Болванович.

Также он отметил, что в случае, если у кого-то в квартире идет ремонт и батареи еще не установлены, отопление в многоэтажку все равно подадут, но только частично.