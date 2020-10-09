Ограничительные меры связаны с нарастающим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае. В документе сказано, что переводу на дистанционный режим работы подлежат сотрудники старше 65 лет. Но, предприятия и организации вправе оставить тех сотрудников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Те, кто работают должны уйти на удаленку, но мы даем право работодателю определить, там, где люди старше 65 лет задействованы в критических процессах, им можно оставаться на посту, — сказал Михаил Дегтярев.

Также с 9 октября все массовые мероприятия в Хабаровском крае должны проходить с соблюдением социальной дистанции. К этому требованию в том числе должны вернуться культурные, досуговые центры, театры, спортивные сооружения.

Эти рекомендации были выработаны краевым оперативным штабом по коронавирусу, который состоялся 6 октября.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим при посещении мест массового скопления людей — это и магазины, и общественный транспорт. В крае будет усилен надзор за соблюдением этих требований, будут проводиться профилактические рейды. С начала пандемии коронавируса на граждан и организации за нарушение масочного режима наложено штрафов на общую сумму около 1 млн рублей.

Напомним, что за минувшие сутки в Хабаровском крае было зарегистрировано 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, два человека скончались. Всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтверждён у 12641 жителя, вылечились 10042, находятся на лечении 2489 человек, умерли 110 человек.