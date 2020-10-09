На площадке краевого музыкального театра состоялось первое организационное заседание Народного совета. На встречу собрались около 300 участников.

В Совете будут работать представители всех 17 районов, люди разных поколений. Самой молодой участнице встречи 20 лет, она лидер движения «Волонтеры –медики». Самому опытному члену Совета в ноябре исполнится 83 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе заседания первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин по поручению Михаила Дегтярева презентовал систему «Народный Выбор». Это Интернет-проект на базе портала «Голос27», где будут аккумулироваться инициативы граждан. За каждую из них можно проголосовать, а победившие проекты получат софинансирование из «Народного бюджета». Система пока работает в тестовом режиме. Хабаровский край станет 6 регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт. Проект поддержан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Заседание Народного совета продлилось почти 4 часа. Руководителю края было задано более 60 вопросов. На связи также находились члены совета из районов края, они могли отправлять свои вопросы через мессенджеры. Участники встречи дали свои предложения по улучшению жизни в регионе, обсудили, как сделать край лидером во всех сферах.

— Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

На установочном заседании участники договорились выбрать оргкомитет, который займется дальнейшей организацией встреч. Были определены основные направления – экономика, городская среда, малый бизнес, социальная защита, законодательство, экология, строительство, транспорт, медицина, спорт, народный контроль, поддержка ТОСов, защита прав граждан и др. Члены Совета объединятся в комитеты или рабочие группы по каждой из тем.

Очередное заседание Народного совета состоится 28 октября.