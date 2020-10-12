Преимущественно они разместятся близ учреждений социальной сферы. До конца года муниципалитет должен получить субсидию на установку контейнеров для сбора ТКО из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Общие лимиты финансирования будут установлены в ноябре этого года, доля софинансирования города составит 2,5% от общей суммы. Передача и установка накопителей твердых коммунальных отходов государственным и муниципальным учреждениям, товариществам собственников жилья (ТСЖ), медицинским организациям, некоммерческим организациям, образовательным учреждениям будет осуществляться на безвозмездной основе.

Еще в прошлом году на совещании с организациями, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию и переработке отходов, желание участвовать в проекте выразили три компании: ООО «Чистая Планета» и ООО «Полимер», специализирующиеся на переработке ПЭТ-бутылок, и завод «Балтика — Хабаровск», планирующий заняться вывозом стекла. Эти предприятия готовы обеспечить своевременный вывоз вторсырья с площадок накопления и работать в связке с региональным оператором по обращению с ТКО.

По словам заместителя начальника производственного отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ Антона Пяткова, сейчас в городе функционируют 83 контейнера для сбора пластика, установленные на жилмассивах (желтые корзины). Их содержимое вывозят по предварительной заявке по мере наполнения накопителя.

«Ожидается, что общий объем смешанных отходов должен значительно сократиться, в итоге должна уменьшиться периодичность вывоза мусора, что, в итоге, скажется на снижении тарифа. С учетом существующей практики, планируем установить всего 100 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-сырья и 50 баков закрытого типа под стекло. Стоимость каждого — более 12 тысяч рублей. Учитывая то, что лимиты финансирования будут доведены до мэрии только в конце ноября 2020 года, что не позволит провести полноценные торги, изготовление контейнеров, вероятно, придется доверить учреждению уголовно-исполнительной системы, которое обладает правом заключения контракта, как с единственным поставщиком», — сказал Антон Пятков.

Также он отметил, что целью реализации проекта является увеличение количества площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов, поэтому установка их возможна на территории действующих мусорных площадок при наличии там свободного места.