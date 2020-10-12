На этой территории в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий ООО специализированный застройщик «Талан-Хабаровск» возводит современную многоэтажку.

Градоначальник посетил объект вместе с дольщиками. Жилой комплекс бизнес-класса «Поколения» компания планирует ввести в строй уже в первом квартале 2021-го, хотя изначально срок сдачи был намечен на второй квартал следующего года. Как сообщили представители застройщика, сегодня из 182 квартир в доме продано уже более 150. Цена за квадратный метр начинается от 104 тысяч рублей.

«Работы идут в хорошем темпе, но надо уделить особое внимание благоустройству территории. Если застройщик собирается сдать объект в марте, то двор нужно приводить в порядок уже сейчас. Кстати, компания «Талан-Хабаровск» – одна из тех, с которыми мы работаем по программе развития застроенных территорий. То есть, фирма заходит на участок, расселяет людей, проживающих в домах с высоким процентом износа, сносит ветхие постройки и только после этого приступает к строительству. Город помогает с подключением к сетям, решает все сопутствующие вопросы, чтобы застройщику работалось комфортно. Мы в Хабаровске ждем такие компании для участия в нашей муниципальной программе», — отметил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

ООО специализированный застройщик «Талан-Хабаровск» на условиях этой программы сегодня также ведет застройку «ГУПРовского городка». Там фирма уже расселила жителей 5 бараков. Всего же новоселье предстоит справить жильцам 29 «деревяшек».

Напомним, что программа развития застроенных территорий в Хабаровске реализуется с 2007 года. За 13 лет за счет средств инвесторов расселено 63 дома (464 квартиры), построен 41 новый объект, на 14 объектах ведется строительство. Только в прошлом году было расселено 13 домов, в которых находилось 53 квартиры. В текущем году расселено три дома. Застройщикам под возведение новых жилых комплексов муниципалитетом предоставлены земельные участки общей площадью почти в 10 гектаров.