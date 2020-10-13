Ход подготовки к зиме обсудили накануне в мэрии на заседании штаба по городскому хозяйству. Как было отмечено в ходе совещания, запуск отопления в краевой столице проходит в два этапа: с 3 октября теплоснабжением началось на объектах социально-культурной сферы, а с 8 октября батареи начали нагреваться в жилых домах и административных зданиях. По данным городского управления ЖКХ, из 3539 хабаровских МКД в 3319 уже отапливаются. В остальных 220 высотках пуск тепла произойдет в ближайшие дни.

«Жилищникам необходимо круглосуточно контролировать ситуацию. В случае аварий на теплотрассах или возникновения иных проблем – устранять их в кратчайшие сроки», — сказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Алексей Богданов.

Представители СП «Хабаровские тепловые сети» и МУП «Тепловые сети» сообщили собравшимся о том, что старт отопительного сезона проходит в плановом режиме и серьезных происшествий не отмечено.

Напомним, что в текущем году в ходе подготовки к зиме АО «ДГК» отремонтировало 5,3 километра магистральных трубопроводов на 404 миллиона рублей. Муниципальное предприятие «Тепловые сети» восстановило 12 километров внутриквартальных теплотрасс. Стоимость работ составила свыше 500 миллионов рублей.