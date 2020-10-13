Ход подготовки к зиме обсудили накануне в мэрии на заседании штаба по городскому хозяйству. Как было отмечено в ходе совещания, запуск отопления в краевой столице проходит в два этапа: с 3 октября теплоснабжением началось на объектах социально-культурной сферы, а с 8 октября батареи начали нагреваться в жилых домах и административных зданиях. По данным городского управления ЖКХ, из 3539 хабаровских МКД в 3319 уже отапливаются. В остальных 220 высотках пуск тепла произойдет в ближайшие дни.
«Жилищникам необходимо круглосуточно контролировать ситуацию. В случае аварий на теплотрассах или возникновения иных проблем – устранять их в кратчайшие сроки», — сказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Алексей Богданов.
Представители СП «Хабаровские тепловые сети» и МУП «Тепловые сети» сообщили собравшимся о том, что старт отопительного сезона проходит в плановом режиме и серьезных происшествий не отмечено.
Напомним, что в текущем году в ходе подготовки к зиме АО «ДГК» отремонтировало 5,3 километра магистральных трубопроводов на 404 миллиона рублей. Муниципальное предприятие «Тепловые сети» восстановило 12 километров внутриквартальных теплотрасс. Стоимость работ составила свыше 500 миллионов рублей.
Эта запись была опубликована 13.10.2020в 15:29. В рубриках: Общество.
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