Специалисты управления торговли краевого минсельхоза провели контрольный рейд среди предпринимателей Хабаровска. Поводом для проверки стали нововведения по маркировке продукции, которые в зависимости от товарных позиций вводятся в стране поэтапно.

Так, на сегодняшний день нововведения коснулись производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов табачной продукции, лекарств, обуви, фототоваров и туалетной воды.

Суть маркировки состоит в нанесении на каждую единицу товара уникального штрих кода в формате Data Matrix, что с помощью специального приложения позволяет отследить всю цепочку от производителя до мелкой розницы. При этом каждый посетитель с помощью специального приложения «Честный знак» в мобильном телефоне может получить не только исчерпывающую информацию о маркированном товаре, но и пожаловаться на нарушения предпринимателями новых правил.

В ходе мониторинга на предприятиях торговли, в торговых центрах, специалисты краевого минсельхоза отмечают, что большинство предпринимателей, реализующих табачные изделия, обувь и лекарства, подтвердили регистрацию в системе маркировки. Маркировка этих товаров стала обязательной с 1 июля 2020 года.

— При этом, у 10-15 % продавцов обуви на полках магазинов имеется не промаркированный товар. Зачастую специальные штрих коды наклеиваются на коробку при реализации товара. При этом информация о проданном товаре не сразу заносится в систему. Часто отмечаются нарушения при продаже маркированных товаров на рынках, — отметили в управлении торговли.

При этом среди предпринимателей, которые вовлечены в оборот автомобильных шин, товаров легкой промышленности, процент регистрации в системе составляет 40 и 30% соответственно. Сертификация этих позиций станет обязательной с 1 ноября 2020 г. и с 1 января 2021 соответственно.

— Предпринимателям и организациям, работающим с данной продукцией необходимо поторопиться с регистрацией в системе маркировки, не откладывать на последний день маркировку их остатков, — отметил в управлении торговли.

В управлении торговли напомнили, что продажа товаров и продукции без маркировки (если нанесение такой информации обязательно), а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта, влечет наложение административного штрафа. Для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц выше – от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией нелегально реализуемого товара.