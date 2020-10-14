В краевой столице для школьников проходят уроки «Основы самозанятости и предпринимательства». Их ведут преподаватели, окончившие курсы Дальневосточного научного центра местного самоуправления. Всего квалификацию повысили 20 педагогов учреждений общего и дополнительного образования. Обучение лекторов и проведение занятий реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта «Популяризация предпринимательство». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Накануне в центре детского творчества «Радуга талантов» состоялся первый урок для 25 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

«Занятия по самозанятости проходят для детей, которые серьезно увлечены рисованием, шитьем, пением, игрой на музыкальных инструментах, подготовкой различных мероприятий. Наша задача — показать мальчишкам и девчонкам, что приобретенные навыки в учреждениях дополнительного образования можно монетизировать и уже сейчас зарабатывать на своих талантах, чтобы впоследствии превратить их в будущую профессию», — рассказала педагог МАУ ДО ЦДТ «Радуга Талантов» Марина Шишкина.

Полный обучающий курс для детей рассчитан на 10-16 часов. За это время в простой и доступной форме им рассказывают о том, кто такие самозанятые граждане, как выбрать идею для реализации на рынке товаров и услуг, как правильно составить резюме, где искать работу, какими сервисами можно пользоваться для ведения трудовой деятельности, знакомят с другими финансовыми основами микро-бизнеса. В перспективе такие уроки планируется проводить на регулярной основе.

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