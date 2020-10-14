Один из перевозчиков будет оштрафован за допущенные нарушения. Совместный рейд провели сотрудники городского управления промышленности, транспорта и связи и Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Безопасность перевозки хабаровчан мы держим на постоянном контроле. Проверочные рейды проводятся еженедельно и преследуют две цели: выявление владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах с нарушением требований транспортного законодательства, и проверка соблюдения масочного режима», — рассказал начальник городского профильного управления Владимир Ощановский.

Сегодняшний «дозор» проверяющих поджидал транспортников на остановке «МТЦ «Выборгский», которая является отправной точной сразу для четырех маршрутов. Особое внимание инспекторов было приковано к автобусу №47: в последнее время именно на этот маршрут горожане чаще всего жалуются в мэрию. Есть нарекания по количеству машин на линии, несоблюдению водителями графиков движения и несоответствие технических характеристик автобусов ранее заявленным.

«У каждого водителя на рабочем месте должны присутствовать путевой лист и маршрутная карта. В случае выявления нарушений, составляются административные протоколы, ведется профилактическая работа с транспортниками, а если устранить замечания невозможно, приходится прибегать к санкциям, вплоть до прекращения сотрудничества», — отметил Владимир Ощановский.

В ходе проведенной проверки, надзорные органы установили, что основания для недовольства у горожан есть. Автобус № 47, который должен был выйти на маршрут в 10.02, не подъехал к остановке в назначенный срок, следующая за ним машина пришла вовремя, но в ней отсутствовала информация о необходимости соблюдать масочный режим. В результате на юридическое лицо составлен административный протокол. Перевозчику грозит штраф в 25 тысяч рублей.