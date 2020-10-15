Современные технологии применяются при строительстве автодороги «Обход Хабаровска». Масштабы работ и качество дорожного покрытия во время объезда трассы оценили представители краевого правительства. В целом, строительная готовность проекта составляет 65,5%. На объекте задействовано около 700 рабочих и специалистов, а также 300 единиц спецтехники.

— Сегодня на совещании наши партнеры подтвердили, что строительство будет завершено осенью 2021 года. Так же мы рассмотрели ряд вопросов, которые касаются мероприятий по сдаче объекта в эксплуатацию. Речь идет о возможности передачи новой магистрали «Обход Хабаровска», которая является связующим звеном для трех федеральных трасс «Амур», «Уссури» и «Восток», в федеральную собственность. Это позволит обеспечить высокий уровень содержания трассы, — отметила и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова.

На сегодняшний день на 96% выполнены работы по устройству земляного полотна, более чем на 32% — дорожной одежды, готовность 24 мостов и путепроводов — 70%, пяти пунктов взимания платы — 57%.

— При строительстве автодороги применяются самые современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Например, покрытие дорожного полотна из литого асфальтобетона, также запущен в работу бетоноукладчик инновационного типа, который отливает бордюры. На площадке работают асфальтоукладочные и бетоноукладочные комплексы с 3D-системой онлайн-контроля, применяются методы компьютерного моделирования, также контроль за работами ведётся с помощью беспилотных летательных аппаратов, – рассказал генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Руслан Семенов.

Напомним, «Обход Хабаровска» создаётся в рамках концессионного соглашения между правительством края и Группой «ВИС». Генеральным подрядчиком выступает производственная фирма «ВИС», финансовый партнёр – Газпромбанк. Это первый транспортный проект государственно-частного партнёрства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федерального бюджета – более 18,8 млрд руб. Средства частного инвестора — 17,5 млрд руб. Из бюджета Хабаровского края на создание дороги выделено 10,7 млрд руб. На сегодняшний день из всех источников работы профинансированы на сумму более 25 млрд руб.

— Несмотря на сложности, связанные с климатическими особенностями региона и паводковой ситуацией в последние два года, строительство идёт интенсивно и не прерывалось в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Мы полностью обеспечили ресурсную безопасность проекта, создав производство асфальтобетонных смесей и изготовление железобетонных конструкций непосредственно на площадках, а также добычу и поставки инертных материалов. Сегодня проект уверенно движется к завершению и имеет хорошую перспективу для развития, – подчеркнул генеральный директор ООО «Национальные транспортные концессии» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников.

«Обход Хабаровска» станет первой автотрассой в регионе, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, планируемая пропускная способность до 31 тысячи автомобилей в сутки. Общая протяженность создаваемой транспортной инфраструктуры, включая 5 дорожных развязок, составит 51 км.

СПРАВОЧНО:

Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг. Операционную деятельность ведёт с 2000 года. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Крупнейшие проекты холдинга сегодня реализуются в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре и на Ямале. В июне 2020 года Группа «ВИС» включена в список системообразующих организаций России. Высокая финансово-экономическая устойчивость холдинга подтверждена рейтингом А(RU), который в августе 2020 г. присвоен Группе «ВИС» ведущим российским рейтинговым агентством АКРА.