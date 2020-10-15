С помощью нее жители краевой столицы смогут получить больше информации о ходе ремонтных работ, запланированных на сезон. Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстегнеев, программное обеспечение разрабатывают сотрудники городского «Межотраслевого информационно-аналитического центра» (МБУ «МИАЦ»). Ожидается, что карта с полным функционалом будет готова весной 2021 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«К весне следующего года мы уже точно будем располагать всей информацией по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сезон. Это позволит нанести на карту не только ремонтируемые участки, но и сведения о подрядчиках, краткое описание работ и их сроки», — сказал он.

Обозначения на схеме будут трехцветными: фиолетовым цветом обозначат завершенные работы, оранжевым отметят запланированный под ремонт отрезок дороги, синий цвет укажет на точки, где дорожное строительство в самом разгаре.

«Мы выбрали нестандартные цвета обозначений, потому что карта может показывать загруженность трасс. Красный цвет — пробки, зеленый — свободные участки. В перспективе планируем наносить информацию не только о программе БКАД, но и о других дорожных работах», — отметил Роман Евстегнеев.

Напомним, что с 2017 года в ходе реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведен 181 километр автотрасс на 145 улицах краевой столицы, установлены и реконструированы 4 километра линий наружного освещения, смонтированы 25 систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также установлены светофоры и барьерные ограждения на 62 перекрестках.

В этом году выполняется ремонт улично-дорожной сети на 47 объектах общей протяженностью в 43,5 километра. Наиболее масштабные работы развернуты на улицах Краснореченской и Шелеста.

С 2021 по 2024 год в рамках нацпроекта запланирован ремонт 290 километров городских транспортных артерий. Самые крупные объекты: Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, Павла Морозова на участке от Богачева до Прогрессивной, Аэродромная — Целинная.