Ежегодно по всей России в начале октября стартует Месячник гражданской обороны. Первый и важный этап его проведения – открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, которые проводят для детей и подростков специалисты МЧС России. В этом году эти уроки были посвящены 88 годовщине со дня основания гражданской обороны страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На познавательных уроках ребят знакомят не только с историей создания гражданской обороны, её задачами, но и рассказывают о деятельности различных подразделений МЧС России, об особенностях службы. Но, конечно же, главная задача таких встреч – напомнить правила поведения при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций. Уроки вели пожарные, спасатели, сотрудники Государственного пожарного надзора и Государственной инспекции по маломерным судам. В зависимости от возрастной категории: детский сад, начальная, средняя и старшая школа варьировался формат проведения урока. Это были беседы, лекции, интерактивные и подвижные игры, просмотр обучающих мультфильмов и фильмов. Также представители МЧС России приносили с собой на занятия наглядный материал. Ребята знакомились с устройством противогаза, огнетушителя, системы пожарного оповещения, которое в разговоре называют просто – рында. Также мальчишки и девчонки могли примерить боевую одежду пожарного и костюм радиационной, химической и биологической защиты Л1. При этом в некоторых населенных пунктах, оказавшихся в зоне паводка, уроки по безопасности провели спасатели, которые несли там дежурство. Так в с. Троицкое Нанайского района правила поведения у воды и в природной среде, при обращении с огнём рассказали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части из Хабаровска.

Школьники с большим интересом слушали об истории создания МЧС России и о героических профессиях — пожарный и спасатель. Многие ребята говорят, что для них эти уроки стали уже доброй традицией, и они действительно очень ждут их. Каждый год к ним приходят новые сотрудники, которые по-другому рассказывают о гражданской обороне и деятельности специалистов ведомства. Слушатели узнают для себя интересные факты, открывая для себя гражданскую оборону с иной стороны.

«В этом году в акции «Всероссийский открытый урок по ОБЖ» приняли участие 400 общеобразовательных школ, 31 детский сад и 7 средне-специальных учебных заведений. Это более 148 тысяч детей и молодежи. Привлекалось 130 специалистов МЧС России и более 200 педагогов по основам безопасности жизнедеятельности, а также 25 представителей общественных организаций «Школа безопасности» и «Россоюзспас». Совместно с Министерством образования Хабаровского края было организовано размещение обучающих видеоматериалов по безопасности жизнедеятельности на сайтах образовательных организаций, а также на видеомониторах в холлах и местах массового пребывания в школах и детских садах», – рассказала заместитель начальника отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Светлана Безуглая.

Месячник гражданской обороны продлится до 1 ноября. До этого времени в учебных заведениях будут проходить уроки и занятия по ОБЖ. Ещё одно из направлений Месячника гражданской обороны – подготовка и повышение уровня знаний и навыков руководителей, должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, территориальной подсистемы РСЧС, предприятий и их работников, отвечающих за выполнение мероприятий гражданской обороны и вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.