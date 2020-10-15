. Торжественную церемонию его открытия провели сегодня мэр краевой столицы Сергей Кравчук, заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина, председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров, заместитель министра физкультуры и спорта Хабаровского края Валентина Мальцева, родители, учащиеся и педагоги.

«Городская администрация уделяет большое внимание развитию и популяризации физкультуры и спорта в краевой столице, и, в частности, физическому воспитанию школьников. Сейчас в Хабаровске функционирует более 1200 спортивных сооружений, из них 319 — муниципальные. Сегодня мы открываем новый и современный объект, возведенный благодаря национальной программе «Спорт — норма жизни». Уверен, что он будет востребован и у подростков, и у жителей близлежащих домов», — сказал, обращаясь к участникам торжества, мэр Сергей Кравчук.

Также он отметил, что в 2020-м в рамках этой нацпрограммы в Хабаровске построили два практически идентичных ФОКОТа в школах №№ 24 и 80. Общая сумма вложений в них составила 38 миллионов рублей, 25 из которых — федеральные средства, 13 миллионов были выедены из городской казны. На пришкольных территориях установили коробки для занятий футболом и хоккеем, раздевалки, трибуны, обустроили беговые дорожки, смонтировали уличные тренажеры.

Как отметили педагоги 24-й школы, новый спорткомплекс — отличный подарок для всех учащихся. Он обязательно станет для ребят стимулом к покорению спортивных вершин. Среди школьников много перспективных спортсменов. К примеру, Иван Зубченко, учащийся 11 класса, победитель и призер соревнований по велоспорту; восьмиклассник Федор Ребров призер краевых соревнований, участник Всероссийских соревнований по волейболу; ученик 9-го класса Никита Курышев победитель городских и краевых соревнований по тхэквондо.

Кульминацией торжества стал товарищеский футбольный матч между школьной сборной и военнослужащими шефской войсковой части 86740, с которой образовательное учреждение тесно сотрудничает на протяжении многих лет. Почетного права ввести мяч в игру удостоился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.