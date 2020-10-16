До конца октября в Хабаровске 21 перекрёсток планируется оснастить системой автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра». Также на автомагистралях установят 6 измерительных комплексов «Кордон». Работы проведут сразу по двум федеральным проектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Умный город». На это Хабаровску выделено 156 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Системы «Интегра» и «Кордон» установят в зонах повышенной опасности. Кроме того, 24,6 млн рублей направят на подключение 10 перекрестков краевой столицы к автоматизированной системе управления дорожным движением. Сейчас она охватывает 189 городских светофоров. Подключения проведет МУП города Хабаровска «НПЦ ОДД». Завершить установку оборудования планируется до 31 октября, — сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве добавили, что такими же системами безопасности до конца года оснастят два перекрестка в Комсомольске-на-Амуре. На одном из них оборудование установит компания «Р-Телеком Холдинг», работы проведут до 2 ноября этого года. По второму перекрестку объявлен конкурс на подрядчика, который выполнит монтаж.

Напомним, цель ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город» — цифровизация в регионах городского хозяйства. В Хабаровском крае его участниками являются Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Благодаря мероприятиям проекта планируется автоматизировать многие процессы управления в городах, в том числе и дорожное движение. Повысить безопасность на автомагистралях предполагается как раз за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городскую транспортную инфраструктуру. В числе других популярных направлений развития системы «Умный город» — установка освещения на улицах. Буквально в сентябре в Комсомольске-на-Амуре по проекту установили автоматизированные фонари освещения в трех городских скверах, на что администрация получила 3,5 млн рублей.