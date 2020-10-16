Правительство края и администрация Хабаровска подписали соглашение о взаимодействии при подборе земель, а также земельных участков для строительства жилья, коммунальных и социальных объектов различного назначения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках соглашения будет создана рабочая группа, в которую войдут представители органов исполнительной власти края, администрации города Хабаровска. К работе будут привлекать представителей ресурсоснабжающих организаций.

— Такой формат взаимодействия позволит эффективно и в сжатые сроки решать проблемные вопросы, связанные с вовлечением в оборот земельных участков, — отметили в краевом министерстве имущественных отношений.