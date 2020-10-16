Правительство края и администрация Хабаровска подписали соглашение о взаимодействии при подборе земель, а также земельных участков для строительства жилья, коммунальных и социальных объектов различного назначения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В рамках соглашения будет создана рабочая группа, в которую войдут представители органов исполнительной власти края, администрации города Хабаровска. К работе будут привлекать представителей ресурсоснабжающих организаций.
— Такой формат взаимодействия позволит эффективно и в сжатые сроки решать проблемные вопросы, связанные с вовлечением в оборот земельных участков, — отметили в краевом министерстве имущественных отношений.
Эта запись была опубликована 16.10.2020в 13:15. В рубриках: Общество.
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