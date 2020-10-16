Сегодня, 16 октября, на территории Хабаровского края начинают действовать более жесткие меры, направленные на предотвращение массового распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановлением правительства региона от 15 октября 2020 года № 443-пр устанавливается, что массовые мероприятия на открытом воздухе (досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные) ограничиваются пятьюдесятью участниками. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы персонал в возрасте старше 65 лет. Исключение возможно для руководителей и сотрудников предприятий, учреждений, организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Кроме того, на дистанционный режим работы необходимо перевести беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания. Перечень оснований для перевода на удаленную занятость изложен в приложении к указанному постановлению (размещено на портале правовых актов Хабаровского края). В их числе – инсулинозависимый сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания крови, некоторые болезни системы кровообращения и мочеполовой системы, онкология (в соответствии с диагнозами, указанными по международной классификации болезней), а также наличие трансплантированных органов и тканей.

В соответствии с решением оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края также поручено:

— организовать работу аппаратов компьютерной томографии амбулаторно на базе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» в круглосуточном режиме;

— ввести с 19 октября обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан, вылетающих из г. Хабаровска в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а также в г. Николаевск-на-Амуре (для граждан, прописанных в этих населенных пунктах и тех, кто вылетает с целью ухода на дому за тяжелобольными близкими родственниками либо на похороны близких родственников, предусмотрена компенсация расходов на соответствующий анализ из резервного фонда правительства края в сумме до 2,5 тыс. рублей);

— приостановить проведение первенств (чемпионатов) ДФО по видам спорта и других межрегиональных соревнований с участием несовершеннолетних;

— ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, по возможности переведя их в онлайн-режим (если такие мероприятия все-таки проводятся, необходимо уведомить о принятых противоэпидемических мерах Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю не менее чем за пять рабочих дней) – исключение составляют театры и кинотеатры, в которых кроме обязательных противоэпидемических мер действует шахматная рассадка зрителей;

— личные приемы граждан в правительстве края, органах исполнительной власти и местного самоуправления перевести в режим видеоконференцсвязи.