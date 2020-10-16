В Хабаровском крае по поручению врио губернатора усилена работа по развитию жилищного строительства. Михаил Дегтярев подписал распоряжение о создании отдельной рабочей группы, которая займется адресной проработкой и сопровождением действующих и перспективных жилищных проектов. Помимо руководителей отраслевых блоков правительства края, в ее состав вошли представители муниципальных властей, а также крупных строительных организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Акцент будет сделан на комплексной жилищной застройке при помощи государственной поддержки.

— В рамках рабочей группы будет выстроен постоянный диалог с участниками строительного сектора, налажена оперативная работа по решению текущих задач, а также проблемных вопросов, которые будут возникать в процессе стройки, — отметили в краевом минстрое.

Напомним, что накануне врио губернатора провел совещание по развитию жилищного строительства в регионе. Перед крупными застройщиками Михаил Дегтярев поставил задачу – кратно увеличить темпы жилищного строительства.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» к 2024 году перед регионом поставлена задача – ежегодно вводить в строй не менее 352 тыс. кв. метров, а к 2030 году – 411 тыс. кв. метров.

Краевые власти определили перспективные территории под строительство больше 2 млн квадратных метров жилья. Это 6-7 микрорайоны, застройку которых планировал осуществить «Дальспецстрой». Есть территории в районе улицы Аэродромной и переулка Брянский. Во свою очередь муниципалитет определил 42 площадки под перспективные стройки.