Ремонт крыш оказался самым востребованным видом работ, выполняемым в Хабаровском крае по региональной программе капремонта. В этом году предстоит обновить 126 кровель в многоквартирных домах. Сейчас приведено в порядок 85 крыш, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Крыши сейчас массово ремонтируют не только в крупных городах, но и в небольших поселках. К сожалению, ситуация такова, что в прошлые годы этому направлению уделяли мало внимания, из-за чего накопился большой фронт работ. Лишь с появлением программы капремонта стало возможным проводить такие объемные и затратные ремонты. Поэтому сейчас в муниципалитетах стараются выполнять эти работы, — пояснили в краевом минЖКХ.

Как пример, в минЖКХ привели ремонт крыш в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. В этом году на ремонт жилфонда муниципалитет получил финансовую помощь из краевого бюджета. Размер субсидии превысил 10 млн рублей. На эти средства там починили кровлю дома № 1 по улице Октябрьской, а также планируют отремонтировать крышу дома № 2 по улице Николаева.

— После обсчетов стоимость капремонта кровли на Октябрьской, 1 оценили в 8,5 млн рублей. Больше половины этой суммы оплатят из бюджета поселения за счет полученной субсидии. Оставшуюся сумму выплатит региональный оператор за счет взносов жильцов на капремонт, так как именно Хабаровский фонд капитального ремонта выступил заказчиком работ и по конкурсу определил подрядчика на их выполнение, — уточнили в ведомстве.

В ходе капитального ремонта кровли дома по ул. Октябрьской рабочие полностью демонтировали старое покрытие, заменили стяжку кровли на усиленную песчано-цементную с армированием, выполнили ремонт вентиляционных шахт и выходов на крышу. Кроме того, подрядчик заменил все люки на противопожарные, установил зонты над вентшахтами и водосточные воронки, чтобы вода не задерживалась на крыше. В качестве кровельного покрытия были выбраны наплавляемые материалы в два слоя. А для повышения защитных гидроизоляционных свойств кровельного ковра в местах прохождения фановых стояков специалисты обустроили проходки из резины. Комиссия приняла новую крышу без замечаний.

Напомним, что всего в 2020 году по краткосрочному плану капитального ремонта работы проведут в 736 объектах на общую сумму 1,5 млрд рублей. По капремонту в жилых домах меняют элеваторные узлы, обновляют лифты, чинят крыши и выполняют другие масштабные работы, которые значительно улучшают качества жилья. На сегодняшний день капремонт выполнен в 443 домах.