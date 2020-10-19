Жители первого из домов комплекса «Восточный парк», расположенного на улице Карла Маркса, 146Б, вместе отпраздновали новоселье на минувших выходных.

Своих квартир дольщики не ждали и двух лет: строительство шло с июня 2018 года по сентябрь 2020 года. С радостным событием хабаровчан поздравили директор городского департамента архитектуры, строительства, землепользования Сергей Сергейчук, директор городского департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев и глава комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Брюханов.

Как рассказал руководитель компании-застройщика ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко, еще совсем недавно площади, выбранные под возведение этого жилого комплекса, были заняты шестью неблагоустроенными ветхими двухквартирными домами. По муниципальной программе развития застроенных территорий все жильцы этих бараков были расселены и получили новое комфортабельное жилье.

«В рамках этой программы застройщик решает непростую для города проблему расселения ветхого жилья, а взамен получает земельный участок, где есть почти все необходимые коммуникации, что значительно упрощает строительство. ЖК «Восточный парк» стал продолжением комплексного освоения территории близ улицы Карла Маркса, где, в уже построенном ЖК «Восточном», сейчас живут несколько сотен хабаровчан. При проектировании нового дома мы старались охватить максимально широкую аудиторию, учесть ее интересы и жизненные ценности, чтобы проживание было максимально комфортным», — отметил Юрченко.

Первый дом ЖК «Восточный парк» — это 25 этажей и 245 квартир, 100 из которых приобретены в ипотеку, а 11 куплено с привлечением средств социальных и молодежных программ поддержки. В числе особенностей здания — входная группа с низким полом, подъезд с лифтом для маломобильных граждан, помещение для хозяйственных нужд, мусорная площадка заглубленного типа. Во дворе — большая зона отдыха, установлены детские площадки, прокладывается велодорожка.

«Застройщик зарекомендовал себя как надежный, ответственный партнер. В ООО «Управление инвестиционных программ» работают высококвалифицированные специалисты, которые ни разу не подводили своих дольщиков. Отрадно видеть, что к новоселью строители успели завершить и благоустройство», — отметил Сергей Сергейчук.

Напомним, что программа развития застроенных территорий в Хабаровске реализуется с 2007 года. За 13 лет за счет средств инвесторов расселено 63 дома (464 квартиры), построен 41 новый объект, на 14-ти сейчас ведется строительство. Только в прошлом году было расселено 13 домов (53 квартиры). В 2020-м новые благоустроенные «квадраты» обживают переселенцы из трех снесенных бараков. Под развитие застроенных территорий застройщикам муниципалитетом предоставлены земельные участки общей площадью почти в 10 гектаров.