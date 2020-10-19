В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) они уже закончили приводить в порядок улицу Союзную, на которую должны были зайти только в следующем году. Рабочих сейчас ждут дороги по улицам Блюхера, Мухина, Шабадина, Сибирской, Ясной, переулкам Забайкальскому и Облачному.

О состоянии ремонтного процесса рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко. В частности он отметил, что экономии средств удалось достичь в результате проведения конкурсов среди подрядчиков, а также в ходе производства работ. Приводить в порядок дополнительные 3,5 километра дорожной одежды бригады должны закончить к 15 ноября, но, скорее всего, справятся с задачей раньше, так как эти улицы не требуют больших трудозатрат. Сегодня тяжелая техника работает на улице Шабадина и Сибирской, движется дело и на других участках. Там трудятся бригады МУП «Дорремстрой» и ООО «Благострой».

«Из 8-ми новых улиц, ремонтом которых мы должны были заняться только в 2021-м году, на сегодняшний день уже закончена Союзная. Вскоре будет отремонтировано покрытие дорог по улицам Блюхера, Мухина, Шабадина, Сибирской, Ясной, переулкам Забайкальскому и Облачному. Планируем, что с горячим асфальтом на этих участках дорожники успеют отработать до конца октября, а до середины ноября, когда атмосферные температуры понизятся, завершат нарушенное в процессе ремонта благоустройство. Также, благодаря экономии, восстановлены тротуары по переулку Зеленоборскому и по улице Николаевской, деформационные швы развязки Ленинградская – проспект 60-летия Октября – Восточное шоссе», — рассказал Дмитрий Панащатенко.

Также он отметил, что из 47 улиц общей протяженностью в 43,5 километра, запланированных к ремонту в 2020-м году в рамках БКАД, на сегодняшней день 44 уже приведены в порядок. Дело спорится во всю на трех последних пунктах списка: Шелеста, Краснореченской и 202-й воздушно-десантной бригады. Все они будут «сданы под ключ» до конца текущего месяца.

«На протяжении всей ремонтной кампании качество проводимых работ контролировали специалисты ФКУ ДСД «Дальний Восток» и представители общественности. В ходе проверок они высказывали некоторые замечания, касавшиеся в основном неправильной расстановки знаков и ограждения мест ремонтируемых участков. Нареканий к укладке асфальтобетона от контролеров не поступало. Не было и претензий к соблюдению технологий. Все недочеты, на которые проверяющие обращали внимание, устранялись сразу же», — подчеркнул Панащатенко.

Заметим, что в текущем году на приведение в нормативное состояние 47 участков хабаровских автотрасс в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 1,6 миллиарда рублей. На эти средства, помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, будет обновлена дорожная разметка и реализован комплекс мероприятий по ликвидации 32-х мест концентрации ДТП.

За три года реализации нацпроекта в краевом центре отремонтировано 177,65 км городских автодорог – как и было запланировано. В прошлом году в порядок приведен 41 участок хабаровской улично-дорожной сети. После капитального ремонта сданы улицы Выборгская и Запарина.

С 2021 по 2024 год в рамках БКАД запланирован ремонт 290 километров городских транспортных артерий.