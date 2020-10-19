Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», с 1 ноября 2020 года возобновляет выполнение полётов по маршруту Владивосток – Токио (а/п Нарита) – Владивосток.

Рейс будет выполняться один раз в неделю – по воскресеньям.Вылет из Владивостока в 11:15, прибытие в Токио в 12:30. Вылет обратного рейса из Токио в 13:35, прибытие во Владивосток в 17:05 (время указано местное).

Обслуживать направление будут воздушные суда Аirbus 319. Продажа авиабилетов открыта.

Приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота» www.aeroflot.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании «Аврора» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.