Более 300 контейнеров для раздельного сбора мусора планируют установить в районах края в этом году. Регион собирается получить на это федеральную субсидию, которую затем направит в муниципалитеты. Стоимость закупки емкостей и их установки составляет примерно 7 млн рублей. Из них 5,6 млн рублей предполагается получить из федерального бюджета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В конце сентября Правительство РФ утвердило новые правила предоставления субсидий на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По ним в 2020 году местные бюджеты могут получать субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Мы хотим воспользоваться этим правом. Проект заявления на субсидию уже направлен в адрес федерального экологического оператора, — сообщил на общественном совете и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

Он добавил, что сейчас в регионе оборудовано почти 19 тысяч контейнерных площадок. Из них для раздельного сбора мусора подходит лишь 1,7% контейнеров. Участники совета согласились, что такие контейнеры нужно ставить повсеместно.

— Чтобы система раздельного сбора была эффективной, таких емкостей должно быть, безусловно, больше. Однако устанавливать их пока возможно лишь там, где сегодня есть предприятия-переработчики вторсырья. Можно также размещать такие контейнеры в соседних территориях, где нет своих мощностей, но тогда мусор надо возить на переработку. В общем систему раздельного сбора необходимо развивать, — пояснил Дарий Тюрин.

Он также подчеркнул, что не менее важно сегодня формировать у населения культуру рационального обращения с отходами. Большой вклад в продвижение этих идей и популяризацию раздельного сбора вносят краевые общественные организации, активисты и волонтеры, а также социально ответственный бизнес. Однако первостепенной задачей остается создание производственных мощностей для переработки вторсырья.

Напомним, в начале октября между министерством ЖКХ края, компанией «Балтика» и предприятиями-переработчиками из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре было заключено соглашение о сотрудничестве. По нему «Балтика» обеспечит производство контейнеров для раздельного сбора ТКО, а компании «Чистая планета» и «Фирма Сталкер» – их установку во дворах многоквартирных домов и последующий вывоз отсортированных отходов.