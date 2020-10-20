Власти призывают горожан неукоснительно соблюдать все меры профилактики. Положение дел с распространением в краевой столице вирусных заболеваний обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала собравшимся заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Юлия Журавлева, в Хабаровске, как и во всем регионе, отмечается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 142 новых случая заболевания, из них 121 – среди хабаровчан. По словам Журавлевой, первые 3 случая COVID-19 в крае и его столице были зарегистрированы 20 марта 2020 года. В дальнейшем заболеваемость прогрессировала, и максимальное число заболевших было отмечено 25 июля текущего года (131 случай по Хабаровскому краю и 104 – в Хабаровске).

«В сентябре мы наблюдали небольшое снижение числа больных, но в октябре пандемия снова пошла в наступление: за первые полмесяца среднедневная заболеваемость составила 94 случая по краю и 71 – в городе», — отметила спикер.

Помимо COVID-19, жителей краевой столицы не оставляет в покое ОРВИ.

«Грипп в Хабаровск еще не пришел: ни одного случая не зарегистрировано, а вот ситуация с острой респираторно-вирусной инфекцией оставляет желать лучшего. За прошедшую неделю в городе за помощью к медикам обратилось 5405 человек – на 496 горожан больше, чем за предыдущую семидневку. В целом эпидпорог по этому заболеванию превышен на 35,6%», — сообщила Журавлева.

В ходе заседания было отмечено, что город возвращается к усиленной профилактике: идет обработка обеззараживающими средствами остановочных карманов, вокзалов, общественных пространств. 92 управляющие компании, обслуживающие 4243 МКД, ежедневно занимаются санитарной обработкой мест общего пользования и подъездов. Также с начала пандемии по предложениям Роспотребнадзора тотальная дезинфекция была проведена в 1321 многоквартирном доме — там, где кто-либо из жильцов заболел COVID-19.

В торговой сети города продолжают действовать противоэпидемические меры. Как показывают проверочные рейды, проводимые в торговых центрах и магазинах сотрудниками городского профильного управления совместно с представителями правоохранительных органов, в подавляющем большинстве предприятий торговли и коллективы, и покупатели соблюдают масочный режим, в свободном доступе имеются санитайзеры.

Транспортники продолжают регулярную обработку подвижного состава как в течение дня, так и по окончанию рабочих смен, а вот с несознательными пассажирами вынуждены вести настоящую борьбу. Как сообщил начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский, пассажиропоток в Хабаровске в последнее время демонстрирует устойчивый рост. Ежедневно на линию в городе выходят в среднем 620 автобусов, трамваев и троллейбусов. В среднем за день они перевозят 139 тысяч человек.

«Во всех транспортных средствах размещена визуальная информация о необходимости соблюдения масочного режима, об этом людям напоминают автоинформаторы, водители и кондукторы. Однако постоянно в ходе проверочных рейдов, проводимых вместе с полицейскими, мы убеждаемся в том, что часть пассажиров продолжает игнорировать маски. За 5 по 16 октября мы проверили 574 транспортных средства. Если среди водителей и кондукторов было выявлено всего 12 фактов нарушения масочного режима (о чем уже сообщено работодателям для принятия мер), то среди пассажиров их масса. Завидев в автобусе полицейского, некоторые горожане поспешно достают маски из карманов, сумочек и надевают, но многие не делают даже этого. Попытки провести с ними разъяснительные беседы встречают в штыки, откровенно грубят проверяющим и используют в их адрес ненормативную лексику», — рассказал Ощановский. «В Хабаровске пока нет практики активного привлечения таких пассажиров к административной ответственности, возможности воздействия на них очень ограничены. Будем поднимать вопрос перед региональным оперативным штабом по борьбе с COVID-19 о том, чтобы ограничить доступ в общественный транспорт гражданам без масок. Необходимо разработать нормативную правовую базу для того, чтобы перевозчики имели законные основания отказывать в поездке людям, не соблюдающим масочный режим», — отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, проводившая заседание.

Также она подчеркнула, что для минимизации рисков распространения в общественном транспорте, торговых сетях и прочих места массового пребывания людей необходимо продолжить реализацию всего комплекса профилактических мер.