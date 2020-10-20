С завтрашнего дня, 21 октября, в Хабаровском крае досрочно начнутся каникулы школьников. Исключение составят северные районы, где сроки каникул оставят без изменений. Ученики будут освобождены от занятий до 8 ноября включительно. Такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провел и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам – министр здравоохранения края Евгений Никонов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— По предложению краевого управления Роспотребнадзора в регионе досрочно вводятся школьные каникулы. Они начнутся для всех школьников 21 октября, исключение составят школы северных районов края, где нулевая заболеваемость коронавирусом. Там дети доучатся до конца текущей недели. Список районов сейчас уточняется и будет опубликован во второй половине дня. Каникулы у школьников по всему краю продлятся до 8 ноября включительно. С 9 ноября учебный процесс возобновится, — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Кроме того, с 21 октября вузы, техникумы и колледжи, расположенные на территории края перейдут на дистанционный режим работы. Его продолжительность составит один месяц. Такие меры, по мнению эпидемиологов и членов краевого штаба по коронавирусу, позволят снизить число контактов между людьми, а значит, снизится и число заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

— Предложенный вариант ограничений является мягким вариантом мер. Он применяется в том числе во многих европейских странах и показывает высокую эффективность. На самом деле, уменьшение перемещения школьников уменьшает передвижение и лиц старше 65 лет. Бабушки и дедушки зачастую водят детей в школы, встречают их, мы понимаем, что в школах достаточно много работает и педагогов старше 65 лет. Поэтому сегодня важно разорвать эту цепочку контактов, — сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Детские сады в Хабаровском крае продолжат принимать детей в обычном режиме. А вот предприятия общепита и развлекательные заведения будут работать до 23:00. Под запретом остаётся работа кальянных и использование кальянов в барах и ресторанах.