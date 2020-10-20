Жители Хабаровского края при рождении второго ребенка помимо федерального материнского капитала могут оформить еще и региональный. С начала года таким правом воспользовались более 3 тысяч семей. Почти 900 из них уже распорядились средствами.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка действует с 2019 года. Эта мера поддержки введена по поручению президента РФ Владимира Путина в целях повышения социальной защищенности жителей Дальнего Востока.

Размер региональной выплаты равен 30 процентам суммы федерального материнского капитала, установленного на дату рождения ребенка. Так на детей, рожденных в 2019 году, он составляет 139,9 тысяч рублей на детей, рожденных в 2020 году, – 184,9 тысяч рублей.

— Средствами можно распорядиться в любое время со дня рождения ребенка. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий на всей территории России, на получение образования детьми и адаптацию детей-инвалидов. В этом году право на региональный капитал подтвердили 3165 семей, из них средствами распорядились уже 899 семей. Общая сумма расходов составила почти 129 млн рублей, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Также при рождении второго и каждого последующего ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей. За назначением мер поддержки необходимо обратиться в центры социальной поддержки по месту жительства, МФЦ, либо подать документы посредством портала «Услуги27».