Она заменит ТЭЦ-1, работающую уже 66 лет. Сейчас ПАО «РусГидро» занимается подготовкой проектной документации: результаты инженерных изысканий по новой теплоэлектроцентрали переданы на рассмотрение Главгосэксперизы России, получение заключения ожидается до конца октября 2020 года. В первом квартале 2021 года должна быть принята строительная смета.

Как рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Ванюков, строительство станции планируется начать в 2021 году после утверждения всех нормативных документов и выбора подрядной организации.

«Срок строительства ТЭЦ-4 определен правительством России — закончить его необходимо до 2025 года. Проект будет реализован за счет средств компании «РусГидро», привлечения финансов из федерального бюджета не планируется. Станция будет построена на участке существующей ТЭЦ-1, обладающей всей необходимой инфраструктурой. Хабаровской мэрией утверждены изменения в проекты планировки и межевания», — озвучил детали энергетик.

Говоря о мощности новой станции, Андрей Ванюков отметил, что ее ресурсов хватит с запасом не только для Индустриального района, но и для новых объектов, которыми Хабаровск будет прирастать в ближайшие десятилетия.

«Установленная электрическая мощность будущей ТЭЦ составляет 328 мегаватт, тепловая мощность – 1374 гигакалорий в час. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 1,6 миллиарда киловатт в час. По электрической мощности, это примерно пятая часть максимума нагрузки всего Хабаровского края. По тепловой мощности — около 65% базового уровня потребления тепловой энергии Хабаровска», — сказал Ванюков.

Ввод в эксплуатацию новой станции, работающей на газе, должен положительно сказаться на экологии Индустриального района. В частности, будут исключены выбросы золы, необходимость ее хранения в золоотвале, а также в несколько раз должны снизиться выбросы окислов азота и серы. После завершения строительства новой теплоэлектроцентрали старая ТЭЦ будет выведена из эксплуатации и демонтирована.

Стоит отметить, что все оборудование, которое будет установлено на ТЭЦ-4, российского производства: современное, мощное и надежное. Это 4 газотурбинные установки с котлами-утилизаторами, 5 водогрейных и 3 паровых котла. Как сообщил Андрей Ванюков, газотурбинные установки (на ТЭЦ-1 сейчас используются паротурбинные) обладают большими маневренными возможностями – они способны быстро изменять мощность в соответствии с потребностями энергосистемы, компактны и экономичны – потребляют меньше топлива и воды.