В Хабаровском крае утвердили новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Приказ об этом подписан в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края 19 октября. Документ устанавливает нормативные объемы образования отходов для различных категорий потребителей. По этим значениям и будет рассчитываться плата за работу региональных операторов, которых выберут по конкурсу для каждой из территорий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Не позднее 1 декабря в Хабаровске и районе имени Лазо приступит к работе региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ТСК-ФЕСТ». С этого момента услуга по вывозу мусора выйдет из состава жилищных и станет коммунальной. Плата за нее будет начисляться исходя из тарифа и утвержденных нормативов, — сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дарий Тюрин.

Как пояснил Дарий Тюрин, новые нормативы принципиально отличаются от тех, что были утверждены в 2018 году. Теперь для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанавливаются две расчетные единицы: проживающие и квадратные метры площади помещения. До 31 декабря 2021 года плата за обращение с ТКО будет взиматься исходя из площади помещения, и только с 1 января 2022 года — исходя из количества проживающих в нем.

— Нормативы накопления ТКО на квадратный метр площади введены потому, что сегодня в крае нет полной базы жителей многоквартирных и частных домов, а значит сделать расчеты из числа проживающих пока невозможно. Между тем, информация о площади помещений доступна. Поэтому и было принято решение первый год работы регоператора использовать нормативы по площади. За это время мы рассчитываем составить полные списки потребителей услуги и перейти на расчет в зависимости от количества проживающих. Все-таки это будет более справедливая формула, так как мусор производят именно люди, — пояснил и.о. министра.

Регоператор уже направил документы на утверждение тарифа в комитет по ценам и тарифам Правительства края. Его расчеты сейчас проверяются специалистами. Тариф должен быть экономически обоснованным, чтобы компания могла стабильно оказывать услугу по обращению с ТКО, а граждане при этом не переплачивали. По этой же причине с началом деятельности регоператора предстоит проконтролировать, чтобы управляющие компании исключили плату за вывоз мусора из состава платы за жилищные услуги.

Отметим, в соответствии с приказом министерства ЖКХ нормативы устанавливаются для различных категорий потребителей услуги. Сюда входят административные учреждения, организации торговли, транспортной инфраструктуры, общественного питания и службы быта, медицины и здравоохранения, дошкольные, учебные, культурно-развлекательные и спортивные учреждения, а также организации в сфере похоронных услуг и домовладения. Последняя категория включает как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома. Для МКД нормативы установлены в размере 0,85 кг на 1 кв. м и 22,58 кг на одного проживающего в месяц, для индивидуальных домов — 1,05 кг на 1 кв. м и 26,17 кг на человека в месяц.