В соответствии распоряжением краевого минздрава, студенты-медики старших курсов будут помогать своим взрослым коллегам в лечении пациентов с COVID-19. Так, одна из таких групп студентов направлена в ковидный госпиталь, который развернут в ЦРБ поселка Переяславка района имени Лазо. Ребята будут работать на должностях среднего медицинского персонала. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

При этом молодые люди продолжат учиться дистанционно. Часть ребят будет работать на участках, выезжать на прием. В круг обязанностей молодых людей также будет входить оформление медицинской документации, забор крови, измерение давления и других показателей, внесение данных в электронную историю болезни, работа на посту в стационарах, введение лекарств, лечение хронических заболеваний, участие в диагностических обследованиях.

Ранее все студенты прошли курс работы с ковид-больными и успешно сдали экзамен.

— Тот, кто работает в медицинском учреждении, принимает на себя персональную ответственность за пациента. Безусловно, работу наших студентов будут курировать более опытные сотрудники. Ведь без согласования с врачом никакое медикаментозное лечение средний медицинский персонал начинать не может, — рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Напомним, что всего в Хабаровском крае развернуто 1929 коек, загруженность составляет 83,98%. Активно разворачиваются дополнительные места в государственных учреждениях, потребность в квалифицированных кадрах также увеличивается. Всего в ДВГМУ обучается 297 ординаторов, большая часть уже трудоустроены в учреждения на должность средних и младших медицинских работников. Студенты работают в онкоцентре, перинатальном, в стационарах ковидных госпиталях, участковыми терапевтами.