По информации Дальневосточного УГМС, с выходом циклона в период с 23 по 25 октября на территории Хабаровского края ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 19-24 м/с, местами – до 25-30 м/с, гололедные явления. Наиболее опасные метеорологические явления прогнозируются в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, им. П.Осипенко, Ульчском, Николаевском, Комсомольском, Солнечном, Нанайском, Хабаровском, Советско-Гаванском районам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сильные порывы ветра и осадки могут привести к возникновению аварийных ситуаций на электрических сетях, отключению источников энергоснабжения, перехлесту и обрывам проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

Гололедные явления, осадки осложнят дорожно-транспортное сообщение. Возможно увеличение числа ДТП, затруднение движения большегрузной техники, введение ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения. Из-за сильного волнение на морском побережье могут вводиться ограничения в работе паромной переправы «Ванино-Холмск», возникать аварии при судоходстве, при передвижении на маломерных судах.

При ухудшении погодных условий и формировании нагонной волны возможно кратковременное подтопление прибрежной полосы населенных пунктов, расположенных на Охотском побережье.

В населённых пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения (обрывы) ЛЭП, а также повреждения автотранспорта.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведётся оперативный обмен информацией.

Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.