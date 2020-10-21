«Кремниевая долина» сможет расположиться в границах улиц Тихоокеанской и Воронежской.

Как сообщили в городском управлении инвестиционного развития, территория площадью в 5 гектаров находится ближе к улице Воронежской и примыкает к участку, принадлежащему ТОГУ. Группа инвесторов, выступивших с инициативой создания в краевом центре креативного технопарка, уже подготовила предпроектный эскиз будущего IT-центра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строительство технопарка планируется осуществить в три этапа. Здесь появятся корпус для стартапов, инжиниринговый центр, выставочное пространство, студия, медиатека, аналитический отдел, административные помещения и кафетерий. С близлежащими микрорайонами комплекс будет связан пешеходными и автомобильными дорогами.

«Администрация города сопровождает всю подготовительную работу: помогает с земельным участком, возьмет на себя также вопросы с подключением к сетям. Инвесторы намерены защитить проект технопарка на декабрьском инвестиционном совете при врио губернатора Хабаровского края, чтобы в итоге получить федеральную субсидию Минэкономики на создание инфраструктуры», — рассказал начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов.

Приблизительный объем инвестиций в проект составит не менее 500 миллионов рублей. В случае его реализации, креативный технопарк, в котором будут заниматься разработкой и коммерциализацией IT-решений, инженерных технологий и т.д., станет первым в регионе.

Комплекс задуман не только для извлечения прибыли и создания рабочих мест, но и для привлечения студентов в отрасль. Производственный и научный центры будут работать с учащимся таким образом, что они со студенческой скамьи обучатся технологиям, а далее перейдут сюда на работу. Такая схема позволит удержать талантливую молодежь в городе.