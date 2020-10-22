В детском центре «Созвездие» заработала «Школа подготовки вожатых». Обучение проходят около 40 молодых людей. Реализация программы профессиональной подготовки осуществляется в крае ежегодно.

Слушатели изучают теоретический блок, куда входят темы по основам психологии, педагогики, первой медицинской помощи и другие. Также учеба предусматривает блоки по дисциплинам: «Игротехника», «Сценарное мастерство», «Культура речи», «Актерское мастерство». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

После теоретической части для участников запланирована практическая часть на одной из смен «Созвездия», пройдя которую и успешно сдав экзамен, они получат свидетельство о присвоении квалификации вожатого государственного образца. Слушатели этого курса смогут впоследствии трудоустроиться в краевом детском центре.

Программа «Школа подготовки вожатых» разработана с целью обучения и дальнейшего трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в должности «Воспитатель педагогического отряда». Всего за последние два года выучилось около 130 человек. Как правило большинство вожатых устраивается в «Созвездие», однако полученный сертификат дает право работать в любом детском оздоровительном лагере.