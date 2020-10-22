Привести в нормативное состояние одну из важных магистралей краевой столицы намечено в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что ранее запланированные работы были сорваны проектировщиками, не выполнившими условия контракта. Фирма, осуществлявшая проектирование, была занесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг, но все пришлось начинать заново. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сейчас проектная документация по ремонту участка Тихоокеанской от улицы Поселковой до путепроводной развязки на Депо-2 полностью готова. Теперь черед подготовки пакета рабочих документов, без которых выполнение строительно-монтажных работ стартовать не сможет. До конца текущего года рабочую документацию должна сформировать компания из Москвы, получившая это право по итогам конкурса.

«Это набор детальных чертежей по разным видам работ. К примеру, они дают строителям понять, как должно идти армирование инженерных конструкций. Выполнить наш заказ и представить готовые чертежи московские партнеры должны в декабре. Только при наличии этой документации мы будем приступать к следующему этапу — проведению аукционов по выбору подрядчиков», — рассказал заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Станислав Кочемазов.

В ходе приведения в нормативное состояние улицы Тихоокеанской планируется расширить ее проезжую часть, вынести инженерные коммуникации, возвести подземный и надземный переходы, сделать новые тротуары. Преображение магистрали будет идти поэтапно: первый может стартовать уже в 2021-м, а остальные — в последующие 3-4 года. По предварительным расчетам специалистов, стоимость ремонта улицы Тихоокеанской составит около 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, что с 2017 года в ходе реализации приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведен 181 километр автотрасс на 145 улицах краевой столицы, установлены и реконструированы 4 километра линий наружного освещения, смонтированы 25 систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также установлены светофоры и барьерные ограждения на 62 перекрестках. В этом году выполняется ремонт улично-дорожной сети на 47 объектах общей протяженностью в 43,5 километра. Наиболее масштабные работы развернуты на улицах Краснореченской и Шелеста. С 2021 по 2024 год в рамках БКАД запланирован ремонт 290 километров городских транспортных артерий. Самые крупные объекты: Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, Павла Морозова на участке от Богачева до Прогрессивной, Аэродромная — Целинная.