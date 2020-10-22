Совместный рейд провели накануне сотрудники мэрии, комитета по управлению Кировским районом и полицейские. Проверяющие выявляли нарушения в хабаровских магазинах и вели разъяснительную работу с гражданами, пренебрегающими масками. Проверка проходила в Кировском районе: специалисты посетили около 50 объектов торговли. Как показал рейд, большинство покупателей находилось в масках, однако некоторые граждане игнорировали антикоронавирусные требования, несмотря на то, что на входах в торговые центра средства защиты можно было получить бесплатно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В Хабаровске еще с весны текущего года действует масочный режим, введенный постановлением правительства Хабаровского края. Его никто не отменял, поэтому горожане обязаны носить маски в торговых центрах, в продуктовых магазинах, общественном транспорте и других местах общего пользования. Сейчас мы наблюдаем всплеск заболеваемости COVID-19, поэтому крайне важно, чтобы эти элементарные меры профилактики соблюдали все жители города. На наши замечания граждане реагируют неоднозначно: одни ведут себя агрессивно, другие относятся с пониманием — надевают маски и спокойно продолжают покупки», — рассказала заместитель начальника отдела торговой политики профильного управления администрации Хабаровска Марина Троскалевская.

Также она добавила, что, исходя из рекомендаций Минпромторга РФ, у торговых сетей есть право не пускать в магазины людей без масок.

«Мы стараемся ограничить доступ в торговый зал посетителей без этих средств индивидуальной защиты. В случае их отсутствия, предлагаем приобрести маски на кассе», — отметила директор одного из магазинов Марина Зуева.

Такие проверочные рейды начались в краевой столице с 27 мая 2020-го и с тех пор проводятся еженедельно. За это время было прошло более 80 проверок, инспекторы побывали почти в 3 тысячах торговых точек, составлено 8 протоколов и 13 административных актов по фактам игнорирования масочного режима и отсутствия в магазинах разметки, определяющей социальную дистанцию между покупателями. За данные нарушения предусмотрены штрафы: в отношении физических лиц — до 30 тысяч рублей, в отношении административных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических — до 100 тысяч рублей.