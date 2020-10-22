Один из спусков инженерного сооружения у железнодорожного вокзала перекрыт из-за угрозы обрушения настенной плитки. Сейчас жизни и здоровью пешеходов ничто не угрожает. Их движение ограничено незначительно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал заместитель директора МУП «Восток» Павел Колтунов, отделочное покрытие на одном из лестничных маршей отошло от бетонного основания из-за агрессивного воздействия внешней среды.

«Часть конструкций находится под открытым небом. Долгие годы все осадки попадали между стыков, в холодное время года вода замерзала, расширялась, что привело к появлению трещин, а теперь появилась угроза обрушения плитки. Чтобы обезопасить людей, принято решение закрыть один лестничный спуск, расположенный ближе к вокзалу. Остальные части перехода обследованы — они в удовлетворительном состоянии», — сказал Павел Колтунов.

Сооружение находится в хозяйственном ведении МУП «Восток». Ежегодно на уборку и помывку перехода предприятию из городского бюджета выделяется около 900 тысяч рублей. Средства на внеплановый ремонт в эту сумму не входят, поэтому, ожидается, что строители зайдут на объект только весной 2021 года. Им предстоит демонтировать плитку, выровнять стену и вернуть отделочное покрытие на место.