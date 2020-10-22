Сегодня коллективу КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3» г. Хабаровска был представлен новый главный врач. На эту должность, с приставкой и.о. назначена Ольга Гусева.
Ольга Евгеньевна имеет базовое высшее медицинское образование, в 2003 году окончила ДВГМУ по специальности «педиатрия», окончила курсы по организации здравоохранения и общественного здоровья, врач-пульмонолог, ученую степень по двум специальностям: патологическая физиология и педиатрия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
До недавнего времени Ольга Гусева занимала должность заместителя начальника управления — начальника отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края.
С прежним руководителем поликлиники — Еленой Киселёвой трудовые отношения прекращены досрочно.
— На организацию работы третьей поликлиники поступало много жалоб. Главный врач не владела оперативной ситуацией, амбулаторная помощь пациентам оказывалась не качественно, руководитель не знал сколько ординаторов из ДВГМУ работает в медучреждении. При этом люди продолжали ходить в поликлинику за результатами анализов, которые должны поступать на электронную почту. Были большие проблемы с записью в поликлинику, — сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов
Напомним, что на этой неделе также стало известно о назначении нового главного врача в краевой центр онкологии. Там Евгений Шапиро сменил Бориса Корсякова.
Эта запись была опубликована 22.10.2020в 15:48. В рубриках: Медицина.
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